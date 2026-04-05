Nakon skoro četiri godine, vlasti Švajcarske izručile su Bosni i Hercegovini Nermina Ćuluma, optuženog za brojne zločine, među kojima je i podvođenje maloletnica.

Ćulum, koji je sa svojim bratom Arminom, poznat kao osnivač bajkerske grupe „Junajted tribjuns“, uhapšen je u avgustu 2022. godine na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to na osnovu međunarodne švajcarske poternice, a onda prebačen u pritvor u Švajcarskoj. Tada je, nakon 13 godina bekstva, dospeo u ruke pravosuđa.

Tereti se za više teških krivičnih dela, uključujući međunarodnu trgovinu ljudima i navođenje na prostituciju.

Nakon što je izručen, Sud Bosne i Hercegovine je 1. aprila održao ročište na kojem mu je određen pritvor. Prema toj odluci, pritvor može trajati najduže mesec dana, odnosno do 30. aprila ili do donošenja nove odluke.

Iz Suda BiH su precizirali prirodu optužbi.

- Osumnjičeni se tereti da je počinio krivično delo organizovani kriminal, u vezi s krivičnim delom međunarodna trgovina ljudima i krivičnim delom međunarodno navođenje na prostituciju, te krivičnim delom pranje novca - navodi se u saopštenju Suda BiH.

Švajcarski mediji pisali su nakon ekstradicije da se protiv Nermina vodila opsežna međunarodna istraga zbog povezanosti s kriminalnom mrežom koja se dovodi u vezu sa seksualnom eksploatacijom žena i maloletnica.

Posebno se izdvaja slučaj iz 2008. godine, kada je, sumnja se, metodom takozvanog „loverboya“ vrbovana tada 15-godišnja devojčica, koja je potom završila u prostituciji u jednom od bordela povezanih s ovom grupom u gradu Fillingen-Šveningen.

Braća Armin i Nermin Ćulum, osnivači bajkerske organizacije „Junajted tribjuns“, bili su u više navrata meta policija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srpskoj.

U Banjaluci su im 2019. godine zaplenjena skupocena vozila, među kojima su „ferari“ i „lamborgini“.

Njihovu bajkersku grupu nemačka tajna služba proglasila je za državnu opasnost, a u Evropi su proglašeni za treću najveću opasnost po bezbednost, dok su u Bosni proglašeni nacionalnom pretnjom.

U julu prošle godine Sud BiH ukinuo je pritvor Arminu Ćulumu, osumnjičenom za organizovanje mreže međunarodnog kriminala, uključujući trgovinu ljudima, podvođenje i pranje novca.

Ćulumu su određene mere zabrane: zabrana napuštanja mesta boravka, zabrana putovanja van granica BiH, kao i zabrana kontakta sa svedocima i drugim osumnjičenima.

U novoj optužnici protiv Sade Đuguma, člana grupe Ćulum, za koju se čeka suđenje, piše da su devojkama koje je navodno podvodio bile plaćene plastične operacije i tretmani ulepšavanja kako bi izgledale luksuznije i privukle bogate klijente. Tada bi njihove usluge naplaćivali po višim cenama. Za sat vremena usluge naplaćivale su i do 1.000 evra, a novac je navodno išao Arminu Ćulumu, koji je do 2009. navodno vodio bordele u Austriji, a zatim se vratio u BiH.