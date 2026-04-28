Veliki Sajam zapošljavanja u Novom Pazaru okupio je brojne poslodavce i nezaposlene, a ponuda od oko 600 radnih mesta izazvala je ogromno interesovanje građana.

Na sajmu je učestvovalo 56 kompanija, koje su najviše tražile radnike u tekstilnoj industriji, građevinarstvu, trgovini i ugostiteljstvu. Najtraženiji su bili šivači, građevinski radnici, prodavci i konobari, ali su postojale i ponude za visokoobrazovane kadrove poput ekonomista, menadžera, inženjera i grafičkih dizajnera.

Prema podacima novopazarske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, sajam je posetilo više od 1.700 nezaposlenih, što jasno pokazuje kolika je potreba za radnim mestima u ovom gradu.

Direktor kompanije „Ambijent“, Redžep Ukić, istakao je da su njihovoj firmi potrebni diplomirani arhitekti, ali i ljudi spremni na usavršavanje i timski rad.

– Dosadašnja saradnja sa Nacionalnom službom bila je veoma uspešna. Zahvaljujući tome, mnogi mladi su stekli prvo radno iskustvo u našoj firmi, a zatim nastavili karijeru u većim kompanijama ili samostalno – rekao je Ukić.

Među posetiocima sajma bila je i Belma Alijević, diplomirani psiholog, koja već dve godine traži posao.

– Došla sam sa nadom da ću konačno pronaći posao u svojoj struci. Vidim da ima dosta ponuda i zainteresovanih, već sam konkurisala na tri mesta i nadam se dobrom ishodu – rekla je ona.

Podaci pokazuju da je situacija na tržištu rada i dalje izazovna, jer se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Pazaru nalazi oko 22.000 nezaposlenih, među kojima je oko 1.000 visokoobrazovanih.

Sajam je još jednom pokazao da postoji velika potražnja za poslom, ali i da su ovakvi događaji važna prilika za povezivanje poslodavaca i ljudi koji traže zaposlenje.