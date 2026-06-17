Roditeljima učenika u Beogradu uplaćena je prva rata đačke pomoći u iznosu od 5.000 dinara, dok će ukupna podrška i ove godine iznositi 20.000 dinara po detetu.

Reč je o meri Grada Beograda koja obuhvata sve učenike osnovnih i srednjih škola, bez obzira na to da li pohađaju državne ili privatne obrazovne ustanove.

Kako je ranije saopšteno iz gradske uprave, pomoć će biti isplaćivana u četiri jednake rate na račune roditelja, a ukupna vrednost podrške ostaje nepromenjena treću godinu zaredom.

– Ovo je sada već tradicionalna pomoć koju Grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola. Iznos će i ove godine biti 20.000 dinara po detetu i isplaćivaće se roditeljima na račun – izjavila je ranije Aleksandra Čamagić.

Još tri isplate do septembra

Nakon prve uplate tokom juna, roditelji mogu da očekuju još tri rate koje će biti isplaćene tokom jula, avgusta i septembra.

Prošle godine ista pomoć takođe je iznosila 20.000 dinara po detetu i isplaćivana je u četiri rate, kao zamena za raniju praksu dodele besplatnih udžbenika.

Oko 200.000 đaka obuhvaćeno merom

Prema podacima Grada Beograda, prethodnih godina ovu vrstu podrške koristilo je oko 200.000 učenika širom prestonice.

Grad ocenjuje da je mera značajno rasteretila porodične budžete u periodu pripreme za novu školsku godinu, zbog čega je nastavljena i ove godine.

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