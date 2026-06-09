Albanija je za samo nekoliko godina od destinacije koju su mnogi zaobilazili postala jedno od najpopularnijih letovališta među turistima iz Srbije. Sve više ljudi bira albansko primorje zbog lepih plaža, kraćeg puta automobilom i cena koje su dugo važile za znatno niže nego u susednim zemljama.

Međutim, kako prenosi Kurir Biznis, iskustva turista pokazuju da se situacija poslednjih godina menja i da Albanija više nije toliko jeftina kao nekada. Uprkos tome, veliki broj posetilaca smatra da odnos cene i kvaliteta i dalje predstavlja jednu od najvećih prednosti ove destinacije.

Plaže među najvećim adutima Albanije

Najviše pohvala turisti upućuju plažama na jugu zemlje. Mnogi navode da su ih tirkizno more, uređene plaže i prirodni pejzaži prijatno iznenadili, zbog čega pojedine lokacije porede sa znatno poznatijim mediteranskim destinacijama.

Posebno se izdvajaju mesta poput Ksamilа, Sarande i oblasti poznate kao Albanska rivijera, koja poslednjih godina privlači sve više gostiju iz cele Evrope. Čisto more i veliki broj uvala često se navode kao glavni razlog zbog kojeg se turisti vraćaju.

Smeštaj i dalje privlači goste

Prema iskustvima putnika, smeštaj je i dalje moguće pronaći po cenama koje su konkurentne u odnosu na pojedine destinacije u Grčkoj i Crnoj Gori. Naravno, konačna cena zavisi od lokacije, perioda godine i udaljenosti od mora.

Turisti navode da je izbor veoma širok – od privatnih apartmana i soba do modernih hotela sa bazenima. Upravo zbog toga Albaniju podjednako biraju porodice, mlađi putnici i oni koji traže luksuzniji odmor.

Cene restorana izazvale najviše komentara

Dok su jedni zadovoljni cenama hrane i pića, drugi smatraju da su pojedina turistička mesta postala primetno skuplja nego prethodnih godina. Posebno tokom špica sezone, u restoranima uz samu obalu računi mogu biti značajno viši nego što su turisti očekivali.

Ipak, mnogi ističu da se van najpopularnijih lokacija i dalje mogu pronaći veoma povoljne opcije za ručak ili večeru, zbog čega konačni troškovi u velikoj meri zavise od izbora mesta.

Albanija više nije skrivena destinacija

Ono oko čega se većina turista slaže jeste da Albanija više nije „tajna“ među putnicima. Ulaganja u turizam, nove saobraćajnice i sve veći broj smeštajnih kapaciteta doprineli su tome da ova zemlja postane ozbiljan konkurent tradicionalnim letovalištima na Jadranu i Mediteranu.

Iako su cene danas više nego pre nekoliko godina, brojni turisti iz Srbije smatraju da Albanija i dalje nudi dobar odnos između troškova i kvaliteta odmora, zbog čega ostaje jedan od najtraženijih izbora za letnju sezonu.