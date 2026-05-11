Tim povodom oglasio se i ministar finansija Siniša Mali na svom zvaničnom Instagram nalogu.

"Sjedinjene Američke Države su ozvaničile svoje učešće na @expo_belgrade_2027. 🌎

Ugovor o učešću SAD je danas potpisan u Beogradu, što za nas ima veliki značaj, jer će SAD kao zemlja koja je lider u nauci i tehnologiji dati važan doprinos ovoj izložbi, koja je velika razvojna šansa za našu zemlju. Takođe, potvrda učešća Sjedinjenih Država predstavlja veliko priznanje za Srbiju i prilika da se svetu predstavimo na najbolji način, kao uspešna zemlja spremna da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku poziciju.

Ugovor o učešću SAD je potpisala podsekretarka za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sara Rodžers, kojoj sam nakon ceremonije imao priliku da pokažem pogled na ceo grad sa @belgrade360deck na vrhu @kula_belgrade. Razgovarali smo o predstavljanju SAD na ovoj izložbi i o njihovom paviljonu koji će, verujem, biti impresivan.

Radujemo se dolasku celog sveta u Beograd naredne godine!", napisao je Siniša Mali u opisu svoje video objave.