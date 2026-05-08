U 37. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6, 12, što je igraču iz Ivanić-Grada donelo dobitak 5+1 u iznosu od 848.825,90 evra, a igraču iz Imotskog dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 evra.

Dobitni tiket 5+1 isplaćen je na prodajnom mestu TISAK, TRG VLADIMIRA NAZORA 3, IVANIĆ-GRAD.

Tiket je odigrao 4 kombinacije Evrodžekpota tokom 8 kola pretplate bez dodatne igre Džoker, objavila je Hrvatska lutrija.

Ukupan iznos isplate je 64,00 evra.

Dobitni tiket broj 5 je uplaćen u prodajnom mestu HRVATSKE LUTRIJE, GLAVINA DONJA 336, IMOTSKI.

Tiket je sadržao 3 kombinacije Evrodžekpota tokom 3 kruga pretplate bez dodatne igre Džoker.

Sledeće izvlačenje Evrodžekpota je u utorak, 12. maja 2026. godine, a glavna nagrada je 87.000.000,00 evra.