"Kolika vam je neto plata u Irskoj, koliko ste dugo tamo, u kom gradu radite?" Jedan korisnik je napisao: "Dablin, 6 godina, 4500–5000 evra, žena nešto manje od 3000", a na dodatno pitanje pojasnio je: "Montiram stolariju."

Na pitanje da li je imao iskustva pre odlaska, odgovorio je: "Ne, bio sam u telekomunikacijama dosta godina u HR, poludeo i otišao. Čekić nisam znao da držim, ali naporan posao." Kasnije je priznao i kako je došao do posla: "Lagao sam da znam da montiram, jer sam došao preko frenda pa mi je objasnio da neću vaservagu držati u ruci prvih pola godine i da ću naučiti".

Neki sumnjaju

Isti korisnik opisao je i napredovanje i troškove života: "Počeo sam 2020. sa 650 evra nedeljno, firma je subvencionisala stan koji je koštao 50 evra nedeljno i delio se sa još troje ljudi. Kasnije je došla žena, našla posao od kuće i sad to nekako funkcioniše. Stan nam je 1500 evra, zdravstveno plaća njena firma, ali zdravstvo im je kriminalno loše". Drugi korisnik izneo je svoje podatke: "Limerik, menadžer, 3400 evra, 7 i po godina".

Jedan komentator naveo je znatno više iznose: "Dablin, 11 godina. 120 hiljada i supruga oko 85 hiljada." "Pre dve godine smo otišli, ali tada sam imala oko 25 hiljada, team lead", napisala je jedna korisnica. U raspravi se otvorilo i pitanje poreza. „Plaćamo manje poreza. Do 44 hiljade evra porez je 20 odsto, na sve preko toga 40 odsto. Ako je godišnja bruto plata 18 hiljada, ne plaća se porez", objasnio je jedan korisnik, uz napomenu da osnovno zdravstvo postoji, ali se dodatno plaća.

Drugi je uporedio sa Austrijom, navodeći njihove poreske razrede i zaključio da su porezi u Irskoj očigledno manji. Pojavili su se i skeptični komentari. "Bolje bi bilo da se napiše koliki procenat novca vam ostane nakon što platite sve troškove života. 5 hiljada evra plate ne znači ništa ako su ti troškovi 4500" napisao je jedan korisnik.

"Svaki će dodati barem 30% u odnosu na stvarno stanje”, dodao je drugi, uz opasku da ljudi često žele da ostave utisak uspeha. Bilo je i rasprave o samom pitanju. „A možda da napišeš koje su pozicije jer bez toga ništa ne znači”, primetio je jedan korisnik, dok je drugi komentarisao: "Ne misliš da možda na irskom podredditu ima više ljudi koji bi mogli da daju odgovore?"

Autor objave odgovorio je: "Ne želim da mi Irci odgovaraju na pitanje, već Hrvati.” Na to je stigla reakcija: „Kakav je ovo nacionalizam, i Irci su ljudi", dok je drugi kratko zaključio: "Ovaj će se dobro provesti", piše Dnevno.