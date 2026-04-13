Čuvene Playmobil figurice od sada će se proizvoditi isključivo u inostranstvu – na primjer, na Malti i u Češkoj. Traži se kompanija za transfer radnika.

Horst Brandstätter Grupa, matična kompanija Playmobila, namerava do kraja juna prekine proizvodnju čuvenih igračaka u svojoj jedinoj nemačkoj fabrici u Ditenhofenu, Srednja Frankonija.

Pregovori s radničkim većem o osnivanju kompanije za transfer i razvoj socijalnog plana trenutno su u "završnoj fazi", rekao je portparol kompanije nemačkoj agenciji dpa. Proces, najavljen u februaru, odvija se prema planu.

Posao seli u inostranstvo

Još uvek nisu objavljena otpuštanja za 350 radnika, jer su se obe strane oko toga dogovorile.

"Naš jasan cilj je da ponudimo radnicima budućnost nakon 30. juna 2026. putem kompanije za transfer i aktivno ih podržimo u njihovom prelazu na novo radno mesto", naglasio je portparol, prenosi Feniks magazin.

Proizvodnja Playmobil figurica nastaviće se na postojećim lokacijama kompanije na Malti i u Češkoj.

Pala popularnost igračka

Horst Brandstätter Grupa je poslednjih godina prebrodila neka teška vremena. Popularnost igračaka Playmobil u dečjim sobama je opala. U samo nekoliko godina, grupa je izgubila trećinu svojih prihoda.

Na Sajmu igračaka u januaru, izvršni direktor Bari Kurter najavio je da je preokret moguć. U godini Svetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi, kompanija pokušava to da postigne, delom, s Playmobil figurama koje prikazuju poznate fudbalere.