Novac
VREDNOST NOVCA SE MENJA Oglasili se iz NBS
Oglasili se iz NBS
Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3737 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas za 0,3 odsto i iznosi 101,5256 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 5,0 odsto, a od početka godine slabiji za 1,6 odsto.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Novac
Najnovije
Novac
Najčitanije
10H
22H
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,73
|USD
|101,52
|101,82
|102,13
|CAD
|72,84
|73,06
|73,28
|AUD
|70,15
|70,36
|70,57
|GBP
|134,14
|134,54
|134,94
|CHF
|126,8
|127,18
|127,56
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)