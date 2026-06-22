Dok su najvećem delu populacije brak i porodica ostvarenje životnog sna, neki ljudi ipak ne mogu da zamisle da provedu život sa jednom osobom. Uvreženo je mišljenje da od straha i odbijanja emotivnog vezivanja najčešće pate muškarci, pa su se astrolozi pozabavili i znakovima koje je gotovo nemoguće odvesti kod matičara.

Blizanci

Muškarcima rođenima u znaku Blizanca sve brzo dosadi, pa i emotivna veza. Oni su stalno željni avanture i otkivanja novih stvari, i zato im je teško da zamisle sebe pokraj partnerke sa kojom će “deliti dobro i zlo” od ranih dvadesetih ili tridesetih do duboke starosti.

Čak i ako odluče da “stanu na ludi kamen”, Blizanci će se najverovatnije razvesti, ali nije isključeno da “Pod stare dane” opet odluče da se vrate prvoj partnerki, pogotovo ako sa njom imaju decu.

Možete ih osvojiti samo ako ste beskrajno zabavni, duhoviti, šarmantni, znatiželjni i inteligentni, ali onog trenutka kada se pojavi neka koja je zabavnija, duhovitija, šarmantnija, znatiželjnija ili inteligentnija od vas računajte da ste ostavljeni.

Jarac

Još jedan znak Zodijaka kojem je teško da prihvate monogamni način života. Njihov doživljaj emotivnih veza je da bi trebalo da budu prirodne i da traju dokle god postoje emocije sa obe strane; onog trenutka kada emocije zamru, okreću se i odlaze bez milosti.

Oni to jasno stavljaju do znanja svojim potencijalnim partnerkama od kojih takođe ne očekuju da žive u monogamiji, a izdajom smatraju samo emotivnu preljubu.

Vodolija

Frajere rođene u ovom vazdušnom znaku je apsolutno najteže naterati da “stanu na ludi kamen”. Oni su rođeni avanturisti koji žive za izlaske, zabavu, putovanja i nova poznanstva. Nezamislivo im je da provedu život samo sa jednom osobom, konstantno flertuju i imaju iza sebe čitavu armiju devojaka kojima su slomili srce.

Muškarci rođeni u ovom znaku Zodijaka najčešće ostaju neženje, ali ni za živu glavu neće priznati devojci s kojom se zabavljaju da im brak ne pada na pamet.