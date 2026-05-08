Beogradska arena sinoć je postala dom najčuvenijeg cirkusa na planeti, čime je zvanično otvoren maraton od šest predstava spektakla „OVO“.

Neverovatna preciznost umetnika, vizuelna rešenja koja pomeraju granice mašte i savršeni kostimi, dočarali su nivo svetske produkcije koji je beogradsku publiku ostavio bez reči i uveo je u samu srž ove priče.

Kroz simboliku naziva „OVO“, što na portugalskom jeziku označava jaje, u Beograd je stigla unikatna saga o biodiverzitetu. Lokalna publika premijerno je istražila očaravajući univerzum insekata, koji je na sceni oživelo 53 umetnika iz čak 25 različitih zemalja. Ovi suvereni vladari gravitacije izveli su akrobacije koje se protive fizici, spajajući ples, akrobatiku i čisti adrenalin u neraskidivu celinu.

U publici su se mogle videti brojne poznate ličnosti koje su došle da isprate ovaj produkcijski podvig u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a. Fokus večeri bio je isključivo na onome što se dešavalo na bini - vizuelno savršenstvo i fizička spremnost umetnika koji su u Beograd doneli potpuno novu dimenziju zabave.

Za sve one koji nisu prisustvovali sinoćnom spektaklu, dobra vest je da se magija nastavlja. Već večeras nas očekuje novo igranje predstave “OVO” by Cirque du Soleil, dok su za sutra i prekosutra zakazana po dva izvođenja.

Raspored preostalih predstava u Beogradskoj areni:

• Petak, 8. maj – 20:00

• Subota, 9. maj – 16:00 i 20:00

• Nedelja, 10. maj – 13:00 i 17:00

Ulaznice su dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO, putem sajta eFinity, na eFinity aplikaciji i na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima, uključujući blagajne Beogradske Arene, Doma omladine i Sava Centra. Rezervacija i plaćanje putem eFinity aplikacije i Moj Kiosk prodajnih mesta su takođe dostupni.

Od svoje premijere 2009. godine, predstava „OVO“ je obišla više od 40 zemalja i osvojila preko 10 miliona gledalaca, potvrđujući status Cirque du Soleil kao globalnog lidera u izvođačkoj umetnosti uživo. Kompanija, osnovana 1984. u Kanadi, inspirisala je više od 400 miliona ljudi na šest kontinenata i danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 zemalja, stalno pomerajući granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i magiju.

