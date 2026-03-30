Radoš Bajić je iznenadio domaću javnost objavivši na Instagramu objavu u kojoj je istakao da je razočaran u svog kolegu i nekadašnjeg bliskog prijatelja Lazara Ristovskog.

Između ostalog, Bajić je napisao da Lazar "više nije čovek kojeg je poznavao i zapitao se gde je nestao njegov najbolji drug".

Dvojica glumaca su kolege sa klase i tokom studentskih dana su bili veoma bliski, što je Bajić otkrio u objavi koju je nazvao "Opelo za jednu mladost". U toj objavi, između ostalog, naveo je da su nekada sve delili.

Manje poznat detalj je da je Bajić svojevremeno želeo da Lazar Ristovski i Bogdan Diklić, kao njegovi prijatelji s klase, glume u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja". Iako su oni prvobitno odbili, Ristovski se kasnije predomislio.

- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote, koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu što sam sa zadovoljstvom i učinio - ispričao je Radoš Bajić svojevremeno.

"Ne bih se bavio time ko je moralniji"

Ristovski je tada za domaće medije izjavio:

- Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja.

Međutim, nešto kasnije rešio je da se oglasi i kaže šta misli o celoj situaciji.

- Bez želje da dalje polemišem, želim ipak da dam kratak komentar na sve češće tekstove kojima Radoš Bajić napada mene, moj rad i moju ličnost i to sve u trećem licu. Naime, uvek je tako bilo, a i biće, da kada neko o nekome govori i piše, to uvek više govori o onome ko govori i piše, nego o onome o kome se govori. I najčešće je onaj koji govori upravo takav. Govoreći o drugima, govoriš o sebi. Ovde bih mogao i završiti moj odgovor, ali evo još koje slovo. Naše prijateljstvo treba ostaviti tamo gde mu je i mesto, u dnevniku i ramu prošlosti. Ne treba se na njega pozivati i potezati kao argument danas. Naročito se ne bih bavio time ko je od nas moralniji, humaniji, ili bolji glumac i reditelj. Ljudi se cene i poznaju po delima, a ne po priči. Iza mene stoje i brane me moja dela. Dalje neka se dopisuje ko hoće i sa kim hoće - rekao je Ristovski za Informer.

