Ljubavni život Stanije Dobrojević obeležen je intenzivnim i često turbulentnim vezama sa sportistima, opasnim momcima i rijaliti učesnicima.

Stanija, koja je ušla u Elitu 9 da se suoči sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem i drugaricom Majom Marinković, prvi put se našla u žiži javnosti zbog navodne ljubavne afere sa fudbalskim reprezentativcem Gojkom Kačarom.

Sportista je tada bio u vezi sa Enom Popov, a nakon što je uslikan sa tada anonimnom Stanijom na Dejvis kupu u Hrvatskoj, nastao je haos.

Tvrdila je da nije znala da ima verenicu, ali je pet minuta slave odlično iskoristila.

Veza sa fudbalerom donela joj je popularnost i epitet starlete, koji je kasnije opravdala provokativnim fotografijama i burnim vezama.

Malo je poznato da se Dobrojevićeva 2010. godine u tajnosti udala za Rusa Vladimira Ukraintskog, ali su se rastali nakon samo dve godine braka.

Poslovnu saradnju su nastavili, a o braku nije često govorila.

Tokom boravka u rijalitiju Farma 2013. godine, uplovila je u vezu sa manekenom Filipom Panajotovićem, koju su nastavili i u spoljnom svetu.

Međutim, veza je potrajala samo nekoliko meseci, a u decembru 2013. godine pisalo se da se raskid dogodio zbog njegove ljubomore. Nakon njihovog raskida učestvovala je u još nekoliko rijalitija, dok se on povukao iz javnosti.

Kao starletina najveća ljubav često se u medijima pominje Milana Nikolića Šarenog.

Nikada nije krila koliko je bila privržena Milanu i često je javno isticala da ga je najviše volela, iako mu je bila neverna tokom boravka na Farmi.

Tada je otvoreno flertovala sa Kristijanom Golubovićem, a iako je uporno tvrdila da je njihov odnos samo prijateljski, on je otkrio da su imali intimne odnose i da poseduje snimke kojima može da dokaže svoje reči.

Kristijan i Filip nisu jedine njene veze započete u rijalitiju.

Starleta iz Rume imala je romansu i sa Vladimirom Tomovićem, a pred kamerama je započela vezu i sa manekenom Markom Markovićem.

Za Tomovića je jednom prilikom navela da je sa njim imala "najgori s*ks", jer ga zapravo nisu ni imali, na šta joj je on javno odgovorio, poručivši da istu priču vrti već deset godina.

O njoj ovih dana pohvalno ne govori ni Marko, sa kojim je nekoliko godina bila u vezi, a čak su i živeli zajedno.

Nakon što ga je više puta pomenula u Eliti , on se oglasio za medije i žestoko opleo po bivšoj, tvrdeći da je bolesno ljubomorna i da mu je branila da radi dok su bili zajedno.