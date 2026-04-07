Stanija Dobrojević je ušla u rijaliti program Elita 9 zbog bivšeg verenika Asmina Durdžića kako bi otkrila detalje njihovog odnosa, a malo ko zna da starleta iza sebe već ima jedan brak.

Naime, Stanija je već bila udata za zgodnog Rusa, kog je dugo pokušavala da sakrije od javnosti.

Još 2010. godine, u potpunoj tajnosti, izgovorila je sudbonosno "da" Vladimiru Ukraintskom.

Ovaj brak trajao je svega dve godine, nakon čega su odlučili da se rastanu, ali su, iznenađujuće, nastavili poslovnu saradnju.

Starleta je svoj bračni status krila čak i tokom učešća u Farmi 2011. godine, tvrdeći da je samo u vezi, da bi tek kasnije priznala da je u braku provela dve godine.

Sam Vladimir, koji je po struci ekonomista i koji se fotografisao za prestižni muški časopis "Men’s Health", potvrdio je sve navode nakon njihovog razlaza.

"Ponele su nas emocije"

-Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije - izjavio je tada atraktivni Rus za Blic.

Zanimljivo je da Vladimir danas uživa u srećnoj vezi sa izvesnom Valentinom Gudi.

Komšije Stanije Dobrojević za Alo!

Njen ulazak izazvao je veliku prašinu i opštu pometnju, a ekipa Alo posetila je njen rodni grad Rumu, gde je pre nekoliko godina kupila penthaus vredan 150.000 evra.

Tokom razgovora sa komšijama, otkrili smo kako se Stanija ponaša van kamera i šta misle o njenom povratku na televizijske ekrane.

-Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano. Mogu da razumem što je ušla u Elitu, velike su to pare u pitanju - priznala je jedna komšinica za nas.