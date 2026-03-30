Tenzija u Eliti 9 dostigla je vrhunac kada je voditeljka Ivana Šopić ušetala na imanje u Šimanovcima i otišla direktno po nominovane takmičare u sobu za izolaciju.

Ubrzo potom Ivana je saopštila da Elitu zauvek napušta Sandra Todić.

Ove nedelje situacija je bila više nego napeta, a za opstanak u rijalitiju i nastavak trke borili su se Luka Vujović, Sandra Todić, Milena Kačavenda i Dušica Đokić.

Pre nego što je saopšten konačan presek glasova publike, njih četvoro su prvo igrali igricu za dupliranje glasova.

Pobedu odneo Luka Vujović

U ovoj važnoj borbi koja često menja tok takmičenja pobedu je odneo Luka Vujović, čime je sebi znatno osigurao poziciju.

Nakon igrice usledio je trenutak istine. Voditeljka je takmičarima saopštila konačnu odluku, da rijaliti napušta Sandra Todić.

- Najbitnije su mi mama i baka, ali moj život je moja stvar. Doduše, ne smatram da sam imala greške, tako da lagano - rekla je Todićka po izlasku sa imanja.

BONUS VIDEO: