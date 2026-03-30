Beograđanin N.N. (36) završio je u crnogorskom zatvoru u Spužu nakon što je odbio da se kao učesnik u saobraćaju testira na prisustvo opojnih droga u organizmu tokom saobraćajne kontrole.

N.N. (1990) proglašen je krivim i osuđen na novčanu kaznu od 1.200 evra jer je prethodne večeri odbio da se podvrgne testiranju. Pošto kao strani državljanin nije mogao da plati kaznu odmah nakon izricanja presude, ona je zamenjena zatvorskom kaznom u trajanju od 48 dana. N.N. je bez odlaganja sproveden u UIKS Spuž na izdržavanje kazne, potvrđeno je u Sudu za prekršaje u Budvi.

Sudija mu je uz zatvorsku kaznu izrekao i zabranu upravljanja vozilima u trajanju od četiri meseca, koju će sprovesti Uprava policije nakon što kazna bude izvršena.

