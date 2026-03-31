Otkriveno je gde se nalazi novi vrhovni vođa Irana. Prema rečima ruskog ambasadora u Teheranu Alekseja Dedova, Modžtaba Hamnei trenutno se nalazi u Iranu, ali se, iz bezbednosnih razloga, ne pojavljuje u javnosti.

Dedov je ovu informaciju izneo u intervjuu za RTVI, naglašavajući da je takav potez u skladu sa stavovima koje je iransko rukovodstvo već ranije iznosilo.

„Kako su iranske vlasti više puta isticale, novi lider se nalazi u Iranu, ali se, iz očiglednih razloga, uzdržava od javnih pojavljivanja“, rekao je ruski diplomata.

On je dodao da lično još uvek nije stupio u kontakt sa novim vrhovnim vođom, ali je istakao da je predsednik Rusije Vladimir Putin među prvima uputio čestitku Modžtabi Hamneiju povodom preuzimanja funkcije.

Putin je 21. marta uputio poruku u kojoj je iranskom narodu poželeo snagu i izdržljivost u teškim okolnostima kroz koje prolazi.

U toj poruci, ruski predsednik je naglasio da Rusija ostaje pouzdan i odan partner Iranu, potvrđujući kontinuitet bliskih odnosa između Moskve i Teherana.