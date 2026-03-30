Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je 27. marta da su Ukrajina i Saudijska Arabija potpisale ključni sporazum o saradnji u oblasti odbrane između svojih ministarstava odbrane.

Dokument je potpisan uoči sastanka Zelenskog sa prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom Al Saudom, prenosi Caliber.Az, pozivajući se na zvanični Telegram kanal ukrajinskog lidera.

Sporazum postavlja osnovu za buduće ugovore, tehnološku saradnju i investicije, uz jačanje međunarodne uloge Ukrajine kao bezbednosnog partnera.

Zelenski je istakao spremnost Ukrajine da podeli svoje iskustvo i odbrambene sisteme sa Saudijskom Arabijom radi unapređenja zaštite civila. „Pet godina Ukrajinci se suprotstavljaju napadima balističkim raketama i dronovima, sličnim onima koje iranski režim trenutno koristi širom Bliskog istoka i regiona Zaliva. Saudijska Arabija poseduje kapacitete koji interesuju Ukrajinu. Ova saradnja može biti obostrano korisna“, rekao je on.

Lideri su takođe razgovarali o regionalnoj bezbednosti na Bliskom istoku, podršci koju Iran dobija od Rusije, stanju energetskih tržišta i mogućim pravcima energetske saradnje.