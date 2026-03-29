Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je danas da Ukrajina neće biti prepreka za mirovne pregovore i da je spremna da se sastane bilo gde, osim u Rusiji i Belorusiji, koje je označio kao saveznike i neprijatelje.

„Nikada nećemo biti strana koja blokira mirovne pregovore, odugovlači ili odlaže. Spremni smo da se sastanemo bilo gde, osim u Rusiji i Belorusiji“, rekao je Zelenski u intervjuu za američki kanal NBC News tokom posete Kataru.

On je dodao da je američki tim ponudio da organizuje trilateralne pregovore u SAD, ali da Rusija nije bila voljna da pristane. Kao moguće lokacije za sastanak predložio je Tursku ili Švajcarsku.

Zelenski je ocenio i da novi sukob na Bliskom istoku dodatno usporava diplomatske napore za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

Govoreći o američkom posredničkom timu, koji predvode specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa, Džared Kušner, Zelenski je naveo da oni neće moći da vode razgovore na neutralnoj lokaciji van SAD dok traje sukob u Iranu.

Na pitanje da li veruje da je Trampu stalo do budućnosti Ukrajine, Zelenski je kratko odgovorio:

„Nadam se. Znate politiku SAD danas – više im je stalo do sebe. Razumemo to i mislim da je američki tim veoma otvoren po tom pitanju.“