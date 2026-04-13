Nesvakidašnja nesreća dogodila se danas kod Ključa kada se most srušio na reci Banjici tokom prelaska kamiona s velikim teretom.

Na svu sreću povređenih nije bilo.

Međutim, nekoliko sela na desnoj strani Sane odsečeno je od Ključa. Tamošnji meštani primorani su putem opštine Sanski most do Ključa zaobilaziti oko 30 kilometara.

Do nesreće je došlo kada je teretno vozilo palo u reku usled rušenja mosta, a nesreća je MUP-u USK prijavljena oko 12:08 sati.

Više informacija bit će poznato kada se oglasi MUP USK.

