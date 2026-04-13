Dok je američki predsednik Donald Tramp izbegao da direktno komentariše poraz Viktora Orbana, uprkos prethodnoj snažnoj podršci, ruske vlasti su zauzele znatno oštriji stav. S druge strane, Kremlj je jasno poručio da neće čestitati pobedu opozicionom lideru Peteru Mađaru, označivši Mađarsku kao neprijateljsku zemlju zbog njene politike prema Rusiji.

I Sjedinjene Američke Države i Rusija praktično su preko noći stavile u drugi plan dosadašnje dobre odnose sa Budimpeštom.

Reakcije iz Vašingtona i Moskve usledile su već narednog dana nakon izbora u Mađarskoj, pokazujući koliko velike sile brzo menjaju političke tonove prema dojučerašnjim saveznicima.

Američki predsednik Donald Tramp odbio je da komentariše izborni poraz Viktora Orbana, ignorišući pitanja novinara i napustivši konferenciju bez odgovora.

Na pokušaje novinara da ga pitaju o ishodu izbora u Mađarskoj, Tramp je kratko rekao: "Hvala lepo!", potom se okrenuo i udaljio.





Na drugom snimku vidi se kako Tramp prelazi preko travnjaka Bele kuće, a iako mu novinar dovikuje pitanje o Orbanu, američki predsednik samo je mahnuo i ćutke prošao pored okupljenih medija.



Njegova reakcija usledila je samo nekoliko sati nakon što je pred izbore javno izrazio snažnu podršku Orbanu, poručivši da ga podržava "punom ekonomskom snagom" Sjedinjenih Američkih Država.

Trampovo izbegavanje odgovora dodatno je privuklo pažnju javnosti, imajući u vidu njegovu raniju otvorenu podršku mađarskom premijeru tokom izborne kampanje.

Rusija označila Mađarsku kao neprijateljsku zemlju





Moskva neće čestitati izbornu pobedu lideru mađarske opozicione stranke Tisa, jer je reč o neprijateljskoj zemlji, Peteru Mađaru, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.



"Ne šaljemo čestitke neprijateljskim zemljama. A Mađarska je neprijateljska zemlja jer podržava sankcije protiv nas", rekao je Peskov, javlja Sputnjik.

Na pitanje novinara da li to znači da je Moskva bila u prijateljskim odnosima samo sa odlazećim premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, Peskov je odgovorio da su sa njim "razgovarali".