Nesvakidašnja scena zabeležena je danas na jednom biračkom mestu u Mađarskoj, kada se jedan političar pojavio na glasanju u bademantilu, sa četkicom za zube u ustima.



Reč je o Tamašu Bombiču, kandidatu Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP - MKKP - u bukvalnom prevodu "Mađarska stranka dvorepog psa"), koji se takmiči za mesto u parlamentu u 16. okrugu.



Njegovo neobično izdanje imalo je i „logično“ objašnjenje – kako je stranka saopštila, Bombič „nije mogao da čeka, pa je zaokružio svoj glas pre nego što je završio pranje zuba“.

Stranka je potom uz dozu humora objavila fotografiju sa biračkog mesta, na kojoj se vidi kandidat u papučama i bademantilu, sa četkicom u ustima.

MKKP je poznata kao satirična politička organizacija u Mađarskoj.

Osnovana je u Segedinu 2006. godine, ali je zvaničan status političke stranke stekla tek 2014. Na izborima 2006. svi njihovi kandidati nastupali su pod imenom Nađ Ištvan, što je mađarski ekvivalent generičnih imena poput „Džon Smit“.

Ova stranka prepoznatljiva je po ironiji, apsurdnim obećanjima i kritikama političkog sistema kroz humor.

Njeni članovi često organizuju i kreativne akcije u javnom prostoru – od popravljanja infrastrukture do simboličnih intervencija i grafita – kako bi ukazali na svakodnevne probleme građana.

Iako je počela kao svojevrsna „šala“, MKKP danas ima vidljivo prisustvo na političkoj sceni i određenu podršku birača, naročito među mlađim i urbanim stanovništvom koje je skeptično prema tradicionalnim partijama.

Sve najnovije informacije o izborima u Mađarskoj možete pratiti uživo u našem BLOGU.