Otac devojčice, koji je pet meseci čekao da mu ćerka bude vraćena, obratio se sudu kada je dobio informacije da je devojčica pretrpela seksualno zlostavljanje u hraniteljskoj porodici u kojoj je bila smeštena nakon što su je imigracioni službenici odvojili od majke, prenosi AP.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa prošle godine je počela da pritvara i decu imigranata, poput ove devojčice iz Meksika, i da primenjuje nova, drakonska pravila i procedure, nakon čega je odmah usledio dramatično produženje trajanja pritvaranja i ukidanje osnovnih odredbi politike koja obezbeđuje zaštitu deci imigranata koji se nalaze u federalnom pritvoru.

Prema sudskim dokumentima, devojčica je potvrdila da je starije dete u hraniteljskoj porodici u Harlingenu, u Teksasu, vršilo nad njom seksualno zlostavljanje.

Starateljka je primetila da je dete čudno odeveno i da ima krvi na donjem vešu, a devojčica je potom rekla da je više puta zlostavljana i da je to izazvalo krvarenje.

Zvaničnici Federalne kancelarije za preseljenje izbeglica rekli su ocu devojčice da se dogodila "nezgoda" zbog koje će njegova ćerka biti lekarski pregledana, navodi AP.

"Pitao sam ih - šta se dogodilo, želim da znam, ja sam njen otac. Želim da znam šta se dešava. Ali oni su mi samo rekli da mi ne mogu dati više informacija jer je u toku istraga", rekao je otac zlostavljane devojčice.

(Tanjug)