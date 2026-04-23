Nakon što je zagrebačka policija noćas privela muškarca koji je bacio stolicu i polomio prozore na Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono – informacionog centra “Veritas” za Alo! kaže da je ovo oblik izražavanja mržnje prema Srbima i pravoslavlju u Hrvatskoj, kao i da su ovakvi incidenti, na žalost, postali uobičajeni.

“Osuđujem ovaj napad koji je samo nastavak kontinuiranih napada na Srbe u Hrvatskoj. Kada se pogleda šta se sve dešavalo u Hrvatskoj u poslednjih godinu dana, ovde se radi o blažem obliku izražavanja mržnje prema Srbima. Međutim, ovo je i još jedan pokazatelj Koliko su Srbi nepoželjni u Hrvatskoj”, upozorava Štrbac.

On je napomenuo da su izlivi mržnje prema Srbima sve drastičniji i češći, kao i da se situacija pogoršala posle Tompsonovog prošlogodišnjeg koncerta u Zagrebu.

“Navikli smo da se ovakve stvari dešavaju sve češće i prema podacima Srpskog narodnog vijeća, evidentirano je više od 500 napada na Srbe i njihovu imovinu. Procenjuje se da je realni broj incidenata čak tri puta veći. Zabrinjava činjnica da se broj napada ozbilno povećao u poslednje vreme”, zaključio je Štrbac.

Da podsetimo, zagrebačka policija privela je muškarca nakon incidenta koji se noćas dogodio u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg, gde su jutros bili vidljivi tragovi vandalizma na ulazu, ogradi i u crkvenom dvorištu.

Kako navode hrvatski mediji, policija je oko 2.50 časova ujutru primila prijavu o muškarcu koji pokušava da ošteti fasadu i ogradu crkve, nakon čega je osumnjičeni ubrzo priveden u stanicu.

Na licu mesta je obavljen uviđaj, a paralelno je tekla i krivična istraga. Policija još nije dala detalje o motivu ili okolnostima koje su dovele do incidenta, niti da li je privedeni muškarac u vreme incidenta bio pod uticajem alkohola ili drugih supstanci.

Razbijeni i prozori crkve

Ujutru su tragovi nereda još uvek bili vidljivi tamo: stolica je ostavljena da visi na ogradi, vrata su oštećena, polomljeno je i nešto stakla, a razni predmeti su bili razbacani po tom prostoru. Reč je o incidentu koji je privukao pažnju prolaznika u ranim jutarnjim satima, pre svega zbog svoje lokacije u samom centru grada i činjenice da je meta bio verski objekat.

Za sada nema zvaničnih informacija o pravnoj kvalifikaciji dela niti o visini materijalne štete. Dok policija ne završi istragu, ostaje otvoreno pitanje da li se radi isključivo o vandalskom činu ili će dalje utvrđivanje okolnosti pokazati i druge elemente relevantne za kvalifikaciju slučaja. Ono što je do sada potvrđeno jeste da je jedna osoba privedena ubrzo nakon prijave i da se protiv nje preduzimaju dalje mere.