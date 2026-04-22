Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisutvovao je na svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu. Tom prilikom predsednik Vučić je istakao da je srećan sto je "danas u Paraćinu gde postavljamo temelje na kojima ćemo podići dobru kuću".

- Ova fabrika je bila najmoćnija u celom Pomoravlju, gradila je i zidala naša sela. Tada smo pokazali da smo sposobni da proizvodimo, a danas sa našim švajcarskim i slovenačkim partnerima podižemo nešto novo, pokušavamo da iz pepela podignemo fabriku. Pomoći ćemo kao država više Srpsku fabriku stakla. Nadam se da ćemo ovde videti mnogo novih i mladih radnika i uveren da ova fabrika ima priliku da se takmiči i pobeđuje u svom sektoru - saopštio je predsednik Vučić.

