Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je za njega poražavajući podatak da je u 2025. godini diplomiralo čak 11.494 manje studenata u Srbiji u odnosu na prethodnu godinu zbog blokada, i istakao da su blokaderi sproveli obrazovni genocid.

- Imam nešto što je za mene novost i velika i teška vest, a reč je o tome da smo mi 2023. imali oko 29.000 ljudi koji su diplomirali na našem univerzitetu, 2024. je bilo 30.388. Nikada ta razlika nije bila veća od 1.000-1.500 ljudi koji diplomiraju na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine kada su nam blokirali fakultete, univerzitete naše, imali svega 18.894 ljudi koji su diplomirali na našem univerzitetu, to je za 11.494 diplomiranih manje nego prethodne 2024. - rekao je Vučić za TV Kurir.

To je, kako je rekao, bukvalno obrazovni genocid i težak zločin koji je počinjen nad svojim narodom.

- Počinili su ga oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju i bavili se politikom umesto nastavnim procesom, umesto podučavanjem mladih ljudi. Taj podatak je za mene toliko poražavajući, jer ljudi moraju da razumeju da smo mi, dakle, u jednoj generaciji izgubili gotovo 12.000 inženjera, građevinskih, mašinskih, elektrotehničkih, pravnika, ekonomista, lekara. Toliko manje ih mala Srbija ima - naglasio je Vučić.

Kako je rekao, to je učinjeno zahvaljujući nečijem neradu, nečijem političkom bezobrazluku i bezobzirnosti.

Istakao je da ćemo cenu za to jezivo delovanje plaćati mnogo godina.

- Pritom nemojte da smetnete s uma da imamo i teže posledice koje nismo u stanju na ovakav način da izračunamo, a reč je o srednjoškolskoj deci, čak i deci iz osnovne škole. I pri tome ne želim da računam to koliko su nam nastavnici i profesori izgubili kredibilitet i autoritet. I da ih niko više ne poštuje. I to da danas imamo više petica nego svih ostalih ocena zajedno u osnovnim i srednjim školama. A što se tiče znanja, koliko smo izgubili, to niko ne može da ustanovi tačno gde smo i šta nadoknađivali, šta je neko mogao da nauči, šta nije, jer uglavnom nije. To će nas koštati decenijama još - naveo je Vučić, i nastavio:

- I naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, jer to je trebalo da prekinemo odmah, ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, uvek se trudite da ne ugrozite demokratiju, uvek se trudite da omogućite sve što ljudi žele, dakle, u smislu i pobune ili drugačije izražavanje mišljenja i svega drugoga. Onda dođete do ovih brojki - naglasio je Vučić.

Ponovio je da 11.494 manje diploma imamo u 2025. nego u 2024. godini i da ćemo toliko da patimo u budućnosti zbog toga.

- I onda se pitate zašto ćemo morati da uvozimo i inženjere i mnoge druge iz inostranstva i zašto i kako i na koji način nismo bili dovoljno uspešni, jer je neko svoje lične, partikularne, partijske i ne znam kakve interese stavio iznad interesa naše dece. I s ovim šokantnim podatkom mislim da je važno da sam upoznao i vaše goste, ukoliko to nisu znali, a naše ostaje da vredno radimo - rekao je Vučić.



Kandidovaću se samo ako bez mene

ne mogu da pobede one koji su uništili Srbiju

Vučić je izjavio da bi voleo da prepusti da neki drugi ljudi vode Srbiju nakon izbora, kao i da će se kandidovati za premijera samo ukoliko istraživanja pokažu da bez njega neće biti moguće da se pobede oni koji su već jednom uništili Srbiju i koji bi to opet uradili. Vučić je za TV Kurir podsetio da je 14 godina gotovo na vlasti, i dodao da je i kao prvi potpredsednik vlade imao ogromne odgovornosti, a zatim i kao premijer i predsednik u dva mandata. Navodeći da nije imao ni mnogo dana odmora, ni normalnog života, Vučić je kazao da se ne žali jer se sam za to borio i to želeo. - Borio sam se za glasove ljudi, ali živeo sam takav život da sam nedovoljno imao kontakata sa svojom decom - kazao je Vučić. Napominjući da je željan i svoje dece, Vučić je rekao da bi voleo da može da prepusti da neki drugi ljude vode Srbiju.

- Ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje u smislu da znam da neće uništiti Srbiju, a prihvatiću kandidaturu samo ako istraživanja budu pokazala da ne postoji drugo rešenje i da bi neki drugi, baš ovi koji su i ovaj obrazovni genocid i zločin i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje, pobedili ukoliko se ne kandidujem - istakao je Vučić.