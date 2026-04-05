Direktor VBA Đuro Jovanić demantovao je navode da iza pokušaja diverzije u opštini Kanjiža stoje Ukrajinci, ističući da je poreklo eksploziva američko i da ne znači i odgovornost za planirani napad.



On je naveo da su tokom pretresa terena pronađeni eksploziv, kapisle i oprema za pripremu diverzije, ali da se Vojska Srbije ne bavi političkim konstrukcijama niti optuživanjem bez dokaza.

"Danas se nastavljaju dezinformacije. Dezinformacije koje ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici da rade za neku drugu ili treću stranu, tako što će uzeti i pronaći ukrajinski eksploziv, a samim tim optužiti Ukrajince da su oni pokušali da organizuju ovu diverziju. Mogu da vam kažem, to nije istina, to nije tačno, jer šta to znači ko je proizvođač eksploziva? To ne znači da je on naručilac ili izvršilac. Danas smo uspešno realizovali pretres terena i tom prilikom pronašli sledeće stvari. Ovde možete da vidite eksploziv posebno pakovan, hermetički zapakovan. Možete da vidite i zadatovske kapisle posebno pripremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije.



"Otkriću vam detalj iz istrage. Po oznakama na eksplozivu nedvosmisleno se vidi da je proizvođač proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li će sada neko da kaže da možda u ovom momentu Sjedinjenim Američkim Državama odgovara ovakvo nešto? Molim vas da upoznate javnost. Vojska Srbije je ozbiljna institucija i Vojska Srbije će izvršiti svaki zadatak. Vojska Srbije se ne meša u političke procese ni u Republici Srbiji, kamoli u političke procese u bilo kojoj drugoj zemlji."