Umesto uobičajene slike automobila koji čekaju na kontrolu, na Gostunu se sada može videti tek poneko vozilo. Putnici prelaz završavaju brzo, pa je ovo veoma povoljan trenutak za sve koji planiraju put ka Crnoj Gori.

- Na prelazu je trenutno toliko mirno da vozila praktično odmah dolaze na red za kontrolu - kazao je za RINU prijepolja Zoran Kijanović koji se uputio ka primorju.

Slična situacija zabeležena je i na graničnim prelazima Jabuka i Špiljani. Ni tamo nema većeg priliva vozila, a saobraćaj se odvija bez zastoja.

Vozačima se ipak savetuje da neposredno pre polaska provere stanje na izabranoj ruti, jer se gužve na granici mogu formirati u kratkom roku.