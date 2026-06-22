Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pozvalo je građane da poštuju mere predostrožnosti i zaštite tokom perioda vrućina.

"Visoka temperatura vazduha može uticati na većinu populacije zbog čega se svim građanima preporučuje da što manje vremena provode na otvorenom na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova", saopštilo je Ministarstvo, prenosi Srna.

Kako je navedeno, građanima se savetuje boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomerno uzimanje što više tečnosti.

"Ove preporuke posebno se odnose na trudnice i osobe koje imaju hronična oboljenja, a kod kojih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa spavanjem", navode u resornom ministarstvu i naglašavaju da u slučaju pojave težih tegoba ljudi obavezno treba da se jave lekaru.

"Prilikom izlaska na otvoreno, preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina", savetuje Ministarstvo.

Kako se navodi, potrebni su i manji laganiji obroci tokom dana, kao i korišćenje široke, svetle i lagane odeće od prirodnih materijala, ali i kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara. Iz Ministarstva apeluju na roditelje u ovom periodu da zaštite decu tokom njihovog boravka napolju, odnosno da se pridržavaju svih preporučenih mera za zaštitu od visoke temperature, a posebno da obrate pažnju na opasnost od ostavljanja dece u parkiranim vozilima, čak i na kratko.