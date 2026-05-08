Nesvakidašnja scena iznenadila je, ali i potresla vozače i građane koji su se kretali magistralnim putem kroz opštinu Priboj.

Na skretanju prema Bolnici, iz za sada nepoznatih razloga na kolovozu se našao mrtvački sanduk sa pokojnikom.

- Pretpostavlja se da je sanduk ispao iz vozila kojim je prevožen pokojnik. Jedan od vozača koji je u tom trenutku naišao odmah je obavestio nadležne službe, nakon čega su reagovali radnici. Sanduk je ubrzo uklonjen sa magistrale, a telo pokojnika vraćeno porodici, kaže za RINU jedan od građana.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do ovog incidenta.

