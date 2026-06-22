Srpski turisti koji ovog leta planiraju odmor u Bugarskoj trebalo bi da budu na oprezu, jer je jedna od najpoznatijih plaža u Varni zatvorena za kupače nakon što su analize pokazale povišenu koncentraciju bakterije Ešerihija koli.

Bugarske zdravstvene vlasti zabranile su kupanje na Oficirskoj plaži i naložile postavljanje vidljivih upozorenja za sve posetioce. Zabrana će ostati na snazi sve dok nova ispitivanja ne potvrde da je kvalitet morske vode ponovo bezbedan za kupanje.

Bakterija Ešerihija koli prirodno se nalazi u crevima ljudi i životinja, ali njeno prisustvo u morskoj vodi može ukazivati na fekalno zagađenje. Kontakt sa kontaminiranom vodom ili njeno gutanje može izazvati stomačne tegobe, dijareju, povraćanje, bolove u stomaku i povišenu temperaturu, a posebno su ugrožena mala deca, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Nadležne službe redovno prate kvalitet vode na bugarskim plažama, a nakon što su poslednja merenja pokazala prekoračenje dozvoljenih vrednosti, odlučeno je da se Oficirska plaža privremeno zatvori kako bi se zaštitilo zdravlje turista i lokalnog stanovništva.

Turistima se savetuje da poštuju postavljena upozorenja i da do ukidanja zabrane koriste druge plaže u Varni koje su proglašene bezbednim za kupanje.

Očekuje se da će nove analize biti obavljene u narednim danima, nakon čega će biti doneta odluka o ponovnom otvaranju plaže, piše Telegraf.