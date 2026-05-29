Iz lanca Interspar poručuju da se slučaj shvata veoma ozbiljno. Od trenutka kada je ptica primećena, u stalnom su kontaktu sa Društvom za zaštitu životinja iz Sankt Poltena, kao i sa spoljnim stručnjacima. Preduzete su i konkretne mere — otvorene su svetlosne kupole i postavljene specijalne mreže koje bi trebalo da pomognu u usmeravanju ptice ka izlazu, ali do sada bez uspeha.