Mali vrabac koji je zalutao u prostor Interspara u Daniel-Gran ulici i dalje nije uspeo da pronađe put ka izlazu, uprkos brojnim pokušajima da se bezbedno izvede napolje.
Kako je vrabac završio u supermarketu?
Priča o zarobljenoj ptici prvi put se pojavila krajem marta, kada je o slučaju izvestio austrijski list "NON". Nedeljama kasnije situacija se nije promenila — vrabac i dalje luta unutar objekta, a posebno ga privlače svetlosni otvori i krovni prozori, ka kojima uporno leti u pokušaju da pronađe slobodu.
Zabrinuta čitateljka lista "Krone" navodi da ptica stalno pokušava da se približi izvorima svetlosti u nadi da će pronaći izlaz. Po njenom mišljenju, rešenje bi moglo biti jednostavno — dovoljno bi bilo otvoriti prava vrata ili prozore i usmeriti vrapca ka slobodi. Međutim, situacija u praksi nije tako jednostavna.
Supermarket u stalnom kontaktu sa stručnjacima
Iz lanca Interspar poručuju da se slučaj shvata veoma ozbiljno. Od trenutka kada je ptica primećena, u stalnom su kontaktu sa Društvom za zaštitu životinja iz Sankt Poltena, kao i sa spoljnim stručnjacima. Preduzete su i konkretne mere — otvorene su svetlosne kupole i postavljene specijalne mreže koje bi trebalo da pomognu u usmeravanju ptice ka izlazu, ali do sada bez uspeha.
Posebno intenzivni pokušaji odvijaju se u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada je vrabac najaktivniji, kako bi mu se omogućilo izlaženje bez dodatnog stresa.
Srećan kraj se i dalje čeka
Uprkos svim naporima, mali vrabac još uvek nije pronašao put napolje. Zaposleni i kupci supermarketa nadaju se da će se situacija uskoro završiti srećnim ishodom i da će se ptica konačno vratiti svom prirodnom okruženju.
Slučaj je pokrenuo i širu diskusiju o tome kako spečiti ulazak ptica u zatvorene objekte i kako ih što bezbednije i bez stresa izvesti napolje kada se to ipak dogodi.
