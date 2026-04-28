Dr Tanja Eliot, doktorka sa višegodišnjim iskustvom i majka dvoje dece, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno na Instagramu gde ima oko 96.000 pratilaca. Njeni objave često donose praktične savete o zdravlju i roditeljstvu, a jedan od nedavnih viralnih videa otvorio je temu bušenja ušiju kod beba.

U tom videu, dr Tanja upozorava da bušenje ušiju u veoma ranom uzrastu može nositi određene rizike, uključujući infekcije i moguće alergijske reakcije, posebno na nikl, što može biti problematično kod beba čiji imuni sistem još nije u potpunosti razvijen.

Ona naglašava da je bezbednije sačekati da dete bude dovoljno staro da samo vodi računa o higijeni i da razume zašto je važno ne dirati uši nakon zahvata.

„Bezbedno je probušiti uši detetu kada je dovoljno staro da brine o pirsingu i razume važnost higijene“, ističe dr Tanja. Takođe savetuje da se postupak obavlja kod medicinskog stručnjaka, uz sterilne instrumente i nakit bez nikla, kako bi se rizici sveli na minimum.

Preporuka – stariji uzrast

Dr Tanja dodatno navodi da je, prema njenom iskustvu, razumno razmatrati bušenje ušiju tek kada dete ima oko sedam godina ili više, kada može da učestvuje u brizi o pirsingu i razume pravila higijene. Taj pristup je, kako kaže, primenila i kod sopstvene dece.

Njeni saveti skreću pažnju na važnost informisanog roditeljskog odlučivanja i na činjenicu da i naizgled jednostavne estetske odluke mogu imati zdravstvene posledice.

Na taj način, poruka koju šalje dr Tania Eliot nije zabrana, već podsticaj roditeljima da razmotre sve aspekte bezbednosti pre nego što donesu odluku o bušenju ušiju kod male dece.