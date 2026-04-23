Dve iskusne stjuardese otkrile su šta rade kada uhvate putnike „na delu“ i kako se nose sa takvim situacijama tokom leta.



Nikola Dejl, koja je 34 godine radila kao stjuardesa u australijskoj avio-kompaniji Kvantas, potvrdila je da se ovo zaista dešava. „To zaista postoji. Zaista se dešava“, priznala je Dejl. Opisala je tipičan scenario: „Primetite da jedna osoba ulazi u kupatilo, a ubrzo za njom i druga. Ubrzo se čuje buka.“

Prema njenim rečima, osoblje tada ima dobro uspostavljenu proceduru. Dejl, koja situaciju naziva „urnebesnom“, objasnila je da članovi posade diskretno pozivaju kolege da ih obaveste šta se dešava. Kada par konačno izađe, često ih dočekuje i do šest članova kabinskog osoblja. Dejl veruje da ljudi to uglavnom rade „samo da bi mogli da kažu da su to uradili“. Na pitanje da li su ih požurivali, odgovorila je: „Pa, zavisi od situacije.“

Mendi Smit, bivša stjuardesa kompanije Virdžin Atlantik, takođe je potvrdila da je bila svedok pokušaja parova da budu intimni u avionu.

„Nisam nikoga uhvatila na delu jer možemo da uklonimo ta vrata, znate. Iako su zaključana, možemo da ih otključamo i skinemo cela vrata“, objasnila je Smit.

Njen pristup zavisi od okolnosti. „Zaustavljala sam ljude, kucala na vrata i govorila nešto poput: 'Izvinite, možete li da izađete', jer otprilike znam šta radite“, kaže Smit.

Dodaje da je situacija ozbiljnija ako su deca u avionu i ako je u pitanju dnevni let. „Ali ako je noćni let i ne prave problem, iskreno, verovatno ih ne bih uznemiravala.“ Smit procenjuje da se to dešava na otprilike jednom od 20 ili 30 letova.

Takođe se prisetila jednog neobičnog slučaja koji je doživela njena koleginica. „Jedna od mojih prijateljica je imala situaciju sa osamnaestogodišnjom devojkom koja je bila veoma odlučna da to uradi, pa je jednostavno zgrabila bilo koga“, rekla je Smit.

„Ne znam kako je upoznala tog dečka niti kako su se složili, ali ih je kabinsko osoblje zaustavilo.“ Devojka se, međutim, nije predala.

„Vratila se na svoje sedište, samo da bi se vratila oko pola sata kasnije sa drugim muškarcem i pokušala ponovo“, nastavila je Smit. „Na kraju je moja prijateljica otišla da razgovara sa njenim roditeljima jer je devojka putovala sa mamom i tatom. Imala je samo 18 godina. Posle toga nije pokušavala“, zaključila je Smit.

„Možda bi trebalo da imamo mašine za kondome u toaletima“, dodala je stjuardesa.