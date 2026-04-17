Mnogi imaju naviku da ostavljaju uređaje uključene u utičnicu i kada ih ne koriste, ne razmišljajući da i tada mogu trošiti struju i predstavljati potencijalnu opasnost. Stručnjaci upozoravaju da takozvana „skrivena“ ili „fantomska“ potrošnja može činiti čak 5 do 10 odsto ukupnog računa za električnu energiju, ali i povećati rizik od kvarova i požara.

Jednostavna navika – da uređaje isključite iz utičnice nakon korišćenja – može značajno smanjiti ove rizike. Posebno se izdvajaju uređaji koji stvaraju toplotu, poput friteza na vrući vazduh, tostera i aparata za kafu.

Iako deluju bezopasno kada su „ugašeni“, mnogi od njih i dalje ostaju delimično aktivni i mogu reagovati na prenapone u mreži.

Mala navika koja pravi veliku razliku

Friteze na vrući vazduh, koje su sve češće u domaćinstvima, mogu nastaviti da troše malu količinu struje čak i kada se ne koriste, pa se savetuje da ih uvek isključite iz utičnice nakon upotrebe. Isto važi i za tostere – ostaci hrane i neispravni prekidači u retkim slučajevima mogu izazvati pregrevanje.

Zato, ako želite manji račun za struju i veću bezbednost u domu, ovaj mali korak može napraviti veliku razliku.