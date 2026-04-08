Pređeš pola sveta, sletiš u Banju Luku, grad poznat po roštilju, dimu i onim čuvenim banjalučkim ćevapima… i onda - naručiš suši.
Upravo to se desilo tokom posete Donald Trump Jr., koji je u utorak stigao u Banju Luku zajedno sa svojom verenicom Bettinom Anderson. Uz pojačane mere obezbeđenja i dolazak privatnim avionom iz Sjedinjenih Američkih Država, sve je delovalo kao velika, ozbiljna političko-poslovna poseta.
Održan je sastanak sa privrednicima i političarima, a centralni događaj bila je panel-diskusija u Banski dvori, gde su u prvim redovima sedeli vodeći ljudi Republike Srpske, uključujući i Milorad Dodik.
Sve kako i dolikuje - protokol, govor, ozbiljne teme.
Ali onda dolazi deo koji je mnogima zapao za oko.
Nakon zvaničnog programa, američka delegacija nastavila je druženje, a ručak je organizovan u jednom od najpoznatijih restorana u gradu "Restoran So".
I sad dolazimo do ključnog momenta.
Na meniju - suši, bao bunsi, tacosi.
Ni traga od ćevapa.
Ni luk, ni lepinja, ni kajmak.
Ni ono zbog čega ljudi dolaze u Banju Luku.
Ironija je očigledna - pređeš hiljade kilometara da doživiš lokalni duh, a završiš uz zalogaje koje možeš da pojedeš u bilo kom većem gradu na svetu.
Restoran se, očekivano, pohvalio posetom na društvenim mrežama, ističući da im je čast što su ugostili američku delegaciju i zadovoljili „najviše standarde svetskog ugostiteljstva“.
I sve je to u redu.
Ali ostaje pitanje koje mnogi postavljaju - kako dođeš u Banju Luku, a ne probaš ono po čemu je ceo region zna? Jer neke stvari se jednostavno ne preskaču.
