Pređeš pola sveta, sletiš u Banju Luku, grad poznat po roštilju, dimu i onim čuvenim banjalučkim ćevapima… i onda - naručiš suši.

Upravo to se desilo tokom posete Donald Trump Jr., koji je u utorak stigao u Banju Luku zajedno sa svojom verenicom Bettinom Anderson. Uz pojačane mere obezbeđenja i dolazak privatnim avionom iz Sjedinjenih Američkih Država, sve je delovalo kao velika, ozbiljna političko-poslovna poseta.

Održan je sastanak sa privrednicima i političarima, a centralni događaj bila je panel-diskusija u Banski dvori, gde su u prvim redovima sedeli vodeći ljudi Republike Srpske, uključujući i Milorad Dodik.

Sve kako i dolikuje - protokol, govor, ozbiljne teme.

Ali onda dolazi deo koji je mnogima zapao za oko.

Nakon zvaničnog programa, američka delegacija nastavila je druženje, a ručak je organizovan u jednom od najpoznatijih restorana u gradu "Restoran So".

I sad dolazimo do ključnog momenta.

Na meniju - suši, bao bunsi, tacosi.

Ni traga od ćevapa.

Ni luk, ni lepinja, ni kajmak.

Ni ono zbog čega ljudi dolaze u Banju Luku.

Ironija je očigledna - pređeš hiljade kilometara da doživiš lokalni duh, a završiš uz zalogaje koje možeš da pojedeš u bilo kom većem gradu na svetu.

Restoran se, očekivano, pohvalio posetom na društvenim mrežama, ističući da im je čast što su ugostili američku delegaciju i zadovoljili „najviše standarde svetskog ugostiteljstva“.

I sve je to u redu.

Ali ostaje pitanje koje mnogi postavljaju - kako dođeš u Banju Luku, a ne probaš ono po čemu je ceo region zna? Jer neke stvari se jednostavno ne preskaču.