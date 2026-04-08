Džoan je dokazala da niko nije prestar da bi počeo da vežba.

Na društvenim mrežama je poznata pod korisničkim imenom Train with Joan. Razlika je očigledna - u 70. godini borila se sa viškom kilograma i izgledala je nesrećno, dok je u 80. godini pozirala u vrhunskoj formi sa osmehom na licu.

„Biću iskrena sa vama... Nikada nisam bila jedna od onih žena koje vole vežbanje. Izbegavala sam to veći deo svog života, bila sam previše zauzeta odgajanjem dece, poslom, brigom o svima ostalima. Dok sam imala vremena da napravim pauzu, imala sam 70 godina, bila sam umorna i na više lekova nego što bih želela da priznam. Nisam očekivala transformaciju. Samo sam želela da se ponovo osećam kao ja“, napisala je.

Dalje je navela da je sve počelo malim koracima na nagovor njene ćerke i shvatila je kako može više da se kreće što više vežba.

„Polako su se stvari promenile. Moja energija se vratila. Prestala sam da uzimam većinu tih lekova i ponovo počela da uživam u životu. Sada imam 80 godina i krećem se bolje nego pre deset godina. Ne govorim vam ovo da bih vas impresionirala. Govorim vam zato što sam bila upravo tamo gde ste vi... Umorna, skeptična, pitala sam se da li je prekasno. Nije bilo prekasno i nije prekasno ni za vas“, napisala je.

Prisećajući se početaka svoje transformacije u poznim godinama, Džoan je navela:

- Počelo je kada mi je lekarka rekla da želi da poveća dozu mojih lekova. Razgovarala sam sa ćerkom Mišel i ona me je izazvala da se pridružim njenoj grupi za transformaciju. Rekla mi je da mi uz njenu pomoć može pomoći da se promenim, ali da to neće biti lako - rekla je Džoan.

Dodala je da joj je trebalo tri meseca da vidi da joj odeća postaje jako široka. Danas sa uspehom održava težinu. Kaže da joj dan počinje meditacijom, da ima jednostavne obroke i da izbegava odrežene namirnice, kao i da redovno uzima vitamine i omega-3 masne kiseline, piše jonesroad.