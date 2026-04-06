U svetu veza i ljubavi često se postavlja pitanje: šta čini da muškarac ostane pored svoje partnerke dugoročno? Psiholog Mihail Labkovski tvrdi da muškarci ne napuštaju žene koje su samopouzdane, mentalno stabilne i nezavisne – žene koje neguju ljubav prema sebi i održavaju emocionalnu ravnotežu.

1. Ne gunđa zbog svake sitnice

Neprestano prigovaranje i ljutnja zbog sitnica iscrpljuju i najstabilniju vezu. Žena koja zna da odabere svoje bitke i ne reaguje impulsivno na svaku sitnicu stvara mirniju i stabilniju atmosferu. Takav partner oseća sigurnost i komfor, umesto stalnog stresa.

2. Ne pristaje na kompromise koji ugrožavaju njenu autentičnost

Zdrav odnos zahteva poštovanje ličnih granica. Žena koja zadržava svoje vrednosti i živi u skladu sa sobom privlači dugoročne partnere. Labkovski ističe da osoba koja se stalno podređuje može privremeno zadržati partnera, ali dugoročno gubi poštovanje, što često vodi do razilaženja.

3. Voli sebe

Ljubav prema sebi je osnova za svaku zdravu vezu. Ako žena ne neguje svoje potrebe i ne poštuje sebe, teško može da voli i poštuje drugu osobu na zdrav način. Ljubav prema sebi omogućava postavljanje granica, izražavanje osećanja i očuvanje lične sreće, što automatski jača i kvalitet same veze.

Labkovski napominje da ni savršen izgled, ni materijalna sigurnost, ni “trikovi” ne mogu zadržati muškarca koji želi da ode. Suština je u ličnoj snazi i emocionalnoj zrelosti: muškarci prirodno ostaju pored žena koje zrače sigurnošću, samopouzdanjem i ljubavlju prema sebi.

Upravo razvijanje nezavisnosti i stabilne psihe, a ne pokušaji kontrole ili stalne potvrde spolja, čini temelj dugotrajne i harmonične veze.