"Važan i kvalitetan sastanak sa organizatorima Expo u Saudijskoj Arabiji 2030. godine. Razgovarao sam sa direktorom Expo 2030 Rijad Talal Al Marijem, a drago mi je da smo uspeli da razmenimo dobra iskustva, što ćemo činiti i u narednom periodu.

S obzirom na to da mi, kao i Saudijska Arabija, po prvi put organizujemo jedan ovakav događaj, aktivno ćemo zajedno raditi kako bismo bili što efikasniji i izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8.000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način.

Saglasili smo se da projekti poput Expa podstiču dalja ulaganja investitora, dalji razvoj grada i zemlje, i da potpuno menjaju sliku jedne nacije. Dobili smo i potvrdu da će Saudijska Arabija na Expo 2027 u Beogradu imati jedan od najvećih paviljona, s obzirom na to da im je važno da se na pravi način predstave svetu uoči održavanja Expa 2030 Rijad.

Iskoristio sam priliku i da gospodina Al Marija upoznam sa našom ekonomskom politikom, sa svime što smo uradili u poslednjoj deceniji, a posebno sam naglasio da očekujemo da naredne godine budemo broj jedan po stopi privrednog rasta u Evropi.

Drago mi je i što sam od naših prijatelja čuo da su impresionirani onim što su videli u Beogradu, kako sa projektom Beograd na vodi, tako i našom istorijom i kulturnom ponudom. Idemo dalje!", napisao je Mali na Instagramu.