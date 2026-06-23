Odgovor na "multi-krizu" i globalne izazove

Monografija dolazi u trenutku kada se svetska ekonomija suočava sa fenomenom koji Mali u knjizi definiše kao "multi-kriza" - spletom međusobno povezanih finansijskih, ekonomskih, geopolitičkih i klimatskih potresa. Kroz 14 naučnih radova, pisanih samostalno ili u saradnji sa drugim autorima, Mali analizira kako male ekonomije u tranziciji mogu da postignu makroekonomsku stabilnost uprkos globalnoj neizvesnosti.

Knjiga nudi kritički osvrt na konvencionalne ekonomske dogme i zagovara heterodoksni pristup koji je istovremeno naučno utemeljen i praktično primenljiv. Fokus istraživanja je na fiskalnoj decentralizaciji, restrukturiranju javnog sektora i stvaranju preduslova za dugoročno održiv rast.

Teorija potvrđena u praksi: Primer Beograda

Jedan od ključnih segmenata monografije bavi se konkretnim reformama koje su sprovedene na nivou Grada Beograda. Autor dokumentuje kako je gradska administracija, suočena sa budžetskim deficitom od 20,25% krajem 2013. godine, uspela da kroz institucionalno i finansijsko restrukturiranje prepolovi taj minus za godinu dana.

Kako se navodi, javni sektor, koji je generisao gubitke od skoro 24 miliona evra, transformisan je u sistem koji ostvaruje profit od 8,5 miliona evra, uz uštede na javnim nabavkama od čak 62%.

Mali na IEA World Congress-u

Upravo teme poput onih kako će izgledati globalna ekonomija u narednoj deceniji, da li će veštačka inteligencija promeniti tržište rada i kako sačuvati privredni rast usled geopolitčkih tenzija, jesu okosnica razgovara na XXI Svetskom kongresu ekonomista.

Siniša Mali, podsetimo, učestvuje na panelu „Fiscal Policy and Financing of Sustainable Development“, koji će se održati u sredu, 24. juna. Uz Malog, na panelu koji moderira dekan FEFA fakulteta Milan Nedeljković, učestvovaće i Natalia Lechmanova, glavna ekonomistkinja za Evropu u Mastercard Economics Institute, i Sebastian Sosa, regionalni predstavnik MMF-a za Zapadni Balkan.

Monografija „Stability and Sustainability“ u izdanju Ringier Serbia pruža teoretski okvir za razumevanje tema o kojima će se diskutovati na panelu, povezujući iskustvo Srbije u stabilizaciji javnih finansija sa širim međunarodnim kontekstom. Kako se navodi u recenziji prof. dr Dragana Đuričina, ovo delo nudi viziju „ministarstva za budućnost“ i postavlja temelje za trajnu održivost ekonomija srednjeg dohotka.