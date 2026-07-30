Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4098, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,4 odsto i iznosi 102,4966.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 1,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,5 odsto.

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