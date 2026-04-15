Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je u 9.45 sati pala za 0,27 odsto na 91,033 dolara za barel, a nafte Brent porasla za 0,12 odsto na 95,012 dolara.

U Evropi, fokus je i na zaradama kompanija u sektoru luksuza, ali i holandskog proizvođača čipova ASML, najveće evropske kompanije po tržišnoj kapitalizaciji, prenosi CNBC.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 42,550 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,11 odsto na 24.061,61 poen, britanski FTSE 100 za 0,12 odsto na 10.620,59 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,63 odsto na 8.275,13 poena, a moskovski MOEX za 0,44 odsto na 2.713,44 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17893 dolara. Cena zlata je pala na 4.811,52 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9302 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,66 odsto na 48.535,99 poena, S&P 500 za 1,18 odsto na 6.967,38 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,96 odsto na 23.639,08 poena.

