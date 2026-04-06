Francuska vlada planira značajno povećanje zaliha raketa i dronova u okviru novog zakona o vojnom planiranju, sa ciljem da do 2030. godine poveća određene vrste municije i bespilotnih letelica i do 400 procenata, navedeno je u nacrtu zakona.

Nacrt zakona, u koji je briselski Politiko imao uvid, će biti predstavljen 8. aprila i predviđa izdvajanje 8,5 milijardi evra za dronove i rakete, i postavlja višegodišnji okvir za kupovinu i razvoj oružja.

Povećanje se odnosi na dronove kamikaze, vođene bombe AASM Hamer za 240 odsto i rakete Aster i Mica za 30 odsto.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu istakao je da je hitna potreba za municijom posebno vidljiva zbog sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, koji su pokazali koliko se brzo troši vojna oprema u ratovanju visokog intenziteta.

Nacrt dokumenta predviđa ukupnu potrošnju za odbranu od 63,3 milijarde evra u 2027. do 76,3 milijarde evra u 2030. godini, uz godišnje odobrenje parlamenta.

Pored povećanja zaliha, Francuska planira razvoj novog tenka kako bi nadomestila potencijalne zastoje u programu tenka sledeće generacije razvijenog sa Nemačkom.

Međutim, plan ne uključuje kupovinu novih borbenih aviona Rafal ili fregata, niti sredstva za program Eurodrone, bespilotne letelice dugog dometa razvijane u saradnji sa Nemačkom, Italijom i Španijom.

Eksperti i zakonodavci ocenjuju da plan jasno pokazuje fokus Pariza na pripremu za "ratnu ekonomiju" i povećanje zaliha municije, dok se proširenje oružanih snaga ostavlja za buduće planove posle predsedničkih izbora 2027. godine.