Izraelske odbrambene snage (IDF) dobile su nova naređenja prema kojima vojne operacije u Libanu moraju da budu ograničene isključivo na odbrambena dejstva, objavio je danas list Njujork tajms (NYT), pozivajući se na izvore, dodajući da im je posebno zabranjeno da ciljaju civile u svrhu upozoravanja ili rušenja kuća i infrastrukture.

Naređenjima su, kako se navodi, dodatno ograničene mogućnosti otvaranja vatre, upotrebe upozoravajućih hitaca i uništavanja objekata bez odobrenja viših komandanata.

Prema pisanju njujorškog lista, nova naređenja predviđaju da izraelske snage mogu da otvore vatru samo u slučaju neposredne pretnje, osim ukoliko načelnik Generalštaba ne izda drugačije odobrenje.

List navodi da je izraelskim vojnicima posebno zabranjeno ispaljivanje upozoravajućih hitaca na civile koji pokušavaju da se vrate u južni Liban, osim u slučajevima kada se previše približe pripadnicima vojske.

Takođe, prema istim naređenjima, izraelskim snagama nije dozvoljeno da ruše kuće i drugu infrastrukturu unutar takozvane bezbednosne zone bez saglasnosti visokih vojnih starešina.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je juče da pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) koji deluju na jugu Libana nemaju nikakva ograničenja u eliminisanju pretnji po svoje jedinice.

U saopštenju, Kac je naveo da "nije postojalo niti postoji ograničenje za vojnike IDF-a u Libanu kada je reč o delovanju radi otklanjanja pretnji", dodajući da se svi dosadašnji vojni uspesi u kampanji u Libanu "održavaju".

Kako su u subotu preneli izraelski mediji, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i Kac izdali su nalog kojim je naređeno izraelskoj vojci da obustavi vatru u Libanu, ali da se neće povući s područja koja se trenutno nalaze pod njenom kontrolom.