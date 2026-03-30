Ruske snage su bacile dve vođene avionske bombe na studentski dom u obrazovnoj ustanovi u Gluhovu, oblast Sumi, pri čemu je povređeno 11 osoba, uključujući jedno dete, saopštio je Oleh Grigorov, šef Regionalne vojne uprave Sumi.

"Neprijatelj je izveo udar vođenim bombama na zajednicu Gluhov. Pogođen je stambeni sektor. Neprijatelj je namerno ciljao civilnu infrastrukturu. Za sada je poznato da je 11 osoba povređeno, uključujući jedno dete. Sve su prevezene u bolnicu", navodi se u saopštenju.





Ljudi su upozoreni: "Držite se dalje od prozora"