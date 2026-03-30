Starleta Stanija Dobrojević večeras ulazi u najgledaniji rijaliti u regionu, a pred useljenje u Belu kuću u studiju ju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević, sa kojom će razgovarati o gorućim temama.

Stanija je otvoreno govorila o svom emotivnom odnosu sa Asminom Durdžićem, ali se osvrnula i na vezu sa Aneli Ahmić.

-Da li se Aneli i Asmin i dalje vole? – upitala ju je Dušica.

-Može biti. Očekivala sam takve obrte i možda će oni opet nekad biti zajedno, jer čak i ako on uplovi u vezu s Majom, od toga neće biti ništa. On je čovek koji ima opsesiju prema bivšim - istakla je ona.

-Kada ti je donosio poklone i prsten, da li si očekivala da će ti se desiti ovako nešto? - upitala ju je potom voditeljka.

-Bila sam na stubu srama, ali ja sam primer žene koja može da padne i da se digne jača nego ikad. Bila sam linčovana kao neko ko želi da ruši nečiju porodicu, a da sam ikad išta znala, ne bih se upustila u taj odnos - odgovorila je Stanija.

Dobrojevićeva se takođe dotakla Asminovih navoda da joj je davao novac samo da ne radi i da se ne fotografiše u provokativnim izdanjima.

-To nije tačno. Smeta mi jer sam imala novac i pre njega. Prave mi fejk snimke, jer nikada u životu nisam imala eksplicitne snimke. Uhvatili su sa Instagrama moje fotografije i u fotošopu me kompletno obradili, a ja nisam želela da zatvaram tu priču - naglasila je starleta.

-Kakav bi sada odnos imala sa Aneli? – upitala ju je Dušica.

-Videćemo. Nju boli izdaja, ali isto tako ne znam da li je ona imala razumevanja da sam ja bila obmanuta – odgovorila je Stanija, te otkrila da da li ima utisak da se "dokazala je bila u pravu sve vreme?".

-Znam da mi je savest mirna – zaključila je ona.