Američke vojne jedinice mogu samo da izvrše invaziju na iransku teritoriju, ali nisu u stanju da steknu veće uporište, rekao je na Jutjubu vojni analitičar i bivši američki vojni obaveštajac Skot Riter, prenose RIA Novosti.

- Ne planiramo da izvršimo invaziju bilo gde – ne sa deset hiljada vojnika. Možemo da izvršimo raciju. Možda ćemo ući, uraditi nešto, a zatim otići. Možda ćemo se izvući... Ljudi koji pričaju o invaziji nikada je nisu uradili. Ne znaju šta je to. Ne razumeju ništa o vojsci, o ratu, o logistici. Dve desantne grupe marinaca veličine bataljona… Ura, iskrcali smo se, napredovali 500 metara. A sada moramo da stanemo. Gde je sledeći ešelon? O da, nije tamo - rekao je Riter.

Riter procenjuje da Sjedinjenim Državama nedostaje ljudstva na Bliskom istoku .

- Svako ko priča o kopnenoj invaziji jednostavno ne zna o čemu priča… Držanje teritorije sa 10.000 ljudi je nemoguće. A SAD imaju samo 4.000 marinaca u ovoj oblasti, a polovina tih jedinica su neborbene jedinice - napomenuo je Riter.

BONUS VIDEO