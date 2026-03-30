Iako odlaganje formalno pravda" iznenadnim i nepredvidivim razlozima", jasno je da iza ovog poteza stoji kupovina vremena i novi pokušaj opstruisanja izbornog postupka, ali i izbegavanje izvršenja odluke Ustavnog suda od 23. marta 2026. godine, koja je konačna, opšteobavetujuća i izvršna.

Ustavni sud je tom odlukom naložio Savetu da "bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta".

Međutim, Stamenković na sve moguće načine pokušava da izbegne izvršenje odluke, pa je na dnevni red naredne sednice stavio "razmatranje i odlučvanje o odluci Ustavnog suda", iako, kako ističe dobro upućeni izvor iz pravosuđa, Savet o njoj ne može da raspravlja već samo da je izvrši u skladu sa Ustavnom i zakonima Republike Srbije.

Novi saziv VST treba da počne sa radom 6. aprila 2026. godine, dok Stamenković namerno pokušava da opstruiše rad Saveta i pokušava da se suptotstavi odlukama najvišeg suda u državi.

Verovatno mu kandidati koji su izabrani na izborima nisu po volji, kao ni Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac čijoj se volji Stamenković bespogovorno povinuje.

Ustavni sud je pomenutom odlukom usvojio žalbe trojice kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima i tom odlukom potvrdio je petogodišnje mandate u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

Takođe je odbio kao neosnovane prigovore izjavljene zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima Kragujevac 2 i Niš 3, pa je naložio Visokom savetu tužilaštva da bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta.