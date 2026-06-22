TS Media, multimedijalni segment kompanije Telekom Srbija, tokom juna je, u saradnji sa Sava Centrom, organizovao niz besplatnih projekcija remasterizovanih domaćih filmova u okviru projekta „Film živi“. Kroz tri filmske večeri, brojna publika uživala je u nekim od najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije, predstavljenim u restauriranim verzijama sa unapređenom slikom i zvukom.

Veliko interesovanje gledalaca za filmove „Ljubavni život Budimira Trajkovića“, „Kako je propao rokenrol“, „Skupljači perja“, „Povratak otpisanih“, „Balkan ekspres“ i „Moj tata na određeno vreme“ još jednom je pokazalo da istinski filmski klasici ne poznaju vreme i da zauzimaju posebno mesto u kulturnom identitetu našeg regiona.

Kao jedan od najznačajnijih projekata očuvanja nacionalne filmske baštine, „Film živi“ iz godine u godinu doprinosi restauraciji i digitalizaciji nasleđa nekadašnjeg „Avala filma“. Kroz ovaj projekat, Telekom Srbija sistematski radi na tome da najveća dela domaće kinematografije sačuva i učini dostupnim novim generacijama gledalaca.

„Naša obaveza nije samo da stvaramo nove priče, već i da sačuvamo one koje su oblikovale generacije. Kroz projekat ‘Film živi’, Telekom Srbija potvrđuje svoju posvećenost očuvanju srpske kinematografije i vraćanju vanvremenskih filmskih klasika tamo gde i pripadaju – pred publiku“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekom Srbija.

Reditelj Goran Gajić, jedan od autora kultnog omnibusa „Kako je propao rokenrol“, izjavio je: „Filmovi zaista žive samo ako nove generacije imaju mogućnost da ih otkrivaju, gledaju i zavole. Nastanak ovih novih 4K verzija filmova mnogo je više od tehničko/ tehnološke restauracije. To nije samo veliki kompliment njihovim autorima, već je i prilika da filmovi nastave svoj život decenijama nakon nastanka. A sigurno i bude nadu da rokenrol nije propao.“

Projekat „Film živi“ publici će doneti čak 1.000 restauriranih i digitalizovanih naslova u 4K formatu, dostupnih kroz TS Media katalog na MOVE i Iris platformama, kao i na Superstar kanalima, potvrđujući ulogu Telekom Srbija kao jednog od ključnih čuvara i promotera domaće filmske baštine.