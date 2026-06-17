Već 141 dan nemačka policija traga za sedamnaestogodišnjom devojkom koja se sumnjiči za ubistvo svog vršnjaka. Uprkos opsežnoj potrazi i javno objavljenim fotografijama, devojčica iz Nemačke do danas nije pronađena.

Tragedija se dogodila 14. januara u gradu Castrop-Rauxel u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Osumnjičena je navodno tokom susreta iza napuštenog omladinskog doma nožem povredila sedamnaestogodišnjeg Onura, kojeg je poznavala odranije. Mladić je zadobio tešku povredu vrata, a uprkos brzoj reakciji svedoka, policije i hitne pomoći, preminuo je od zadobijenih povreda.

Nakon incidenta, devojka je istražiteljima rekla da je postupala u samoodbrani, tvrdeći da se branila. Kako je za nemački list BILD izjavio tužilac Hener Kruse, u tom trenutku nije bilo moguće odmah odbaciti njenu verziju događaja, zbog čega je puštena na slobodu.

Međutim, tokom daljeg rada na slučaju i analize njenog mobilnog telefona, istražitelji su navodno došli do novih saznanja koja bi mogla ukazivati na to da je zločin bio unapred planiran. Na osnovu tih informacija izdat je nalog za hapšenje, ali je osumnjičena u međuvremenu nestala i od tada joj se gubi svaki trag.

Tužilaštvo je potom pokrenulo javnu potragu, a fotografije devojke objavljene su širom Nemačke. Kako prenosi BILD, porodica ubijenog mladića ponudila je i novčanu nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi mogle dovesti do njenog pronalaska i hapšenja.

Majka stradalog Onura i dalje očekuje odgovore o okolnostima koje su dovele do smrti njenog sina. Njen advokat, Burkhard Benecken, izjavio je za da njegova klijentkinja želi pre svega istinu i pravdu.

„Mojoj klijentkinji je stalo do pravde. Ona poziva Angelu da se preda i konačno kaže istinu. Želi da sazna šta je tačno dovelo do smrti njenog voljenog sina. Takođe želi da se jednom zauvek razjasne tvrdnje o navodnom napadu i da se vrati ugled Onuru. Onur je prema ljudima uvek bio pun poštovanja i protivio se svakom obliku nasilja nad ženama“, naveo je advokat.

Branilac osumnjičene uputio je apel svojoj klijentkinji da se preda nadležnim organima.

I pored višemesečne potrage, mesto gde se sedamnaestogodišnjakinja trenutno nalazi i dalje nije poznato. Istražitelji, međutim, smatraju da je tokom bekstva verovatno imala pomoć drugih osoba.

heute.at/BILD